РИАМО - 17 фев. На Архитектурную премию Москвы поступило 106 проектов, жюри выберет 62 из них, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

15% заявок приходится на дома, проектируемые в рамках программы реновации. Кроме того, впервые пятая часть проектов – объекты транспортной инфраструктуры, в том числе станции метро, отметил главный архитектор столицы и председатель жюри Сергей Кузнецов.

«Традиционно большой блок, 29% заявок, поданных в этом году на Архитектурную премию Москвы – это проекты социальной и культурно-спортивной сферы. Причем наравне с крупными объектами городского значения, жюри ежегодно рассматривает и районные центры, школы и детские сады. Еще одним сегментом, где каждый год разворачивается серьезная борьба, являются коммерческие проекты – бизнес-центры, административные здания и так далее. В этом году их доля составляет порядка 30% от всего объема заявок», — отмечается в сообщении.

На премию могут претендовать любые проекты капитального строительства, прошедшие процедуру согласования АГР (архитектурно-градостроительного решения) в предшествующем году.

До конца марта жюри сделает перечень номинаций и выберет номинантов. Победителей назовут 1 июля на праздновании, приуроченном ко Дню архитектора. Лучшие проекты в своих номинациях получат по 1 миллиону рублей.