РИАМО - 17 фев. Движение транспорта восстановили в районе Дубнинской улицы, где ранее тушили возгорание в двухэтажном складском помещении, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Ранее для движения были перекрыты Дубнинский проезд в направлении Дмитровского шоссе и съезды на Вербилковский проезд и с улицы Дубнинская, и с Дмитровского шоссе.

«Движение полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

По данным столичного главка МЧС России, в складских помещениях на улице Дубнинская, 79, днем в понедельник произошло возгорание. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Пострадавших в результате возгорания нет.