РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 фев. Сотрудники ГИБДД Люберец проверят наличие тахографов на грузопассажирском транспорте до 23 февраля, рейды начались в понедельник, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 17 по 23 февраля 2020 года на территории обслуживания будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Тахограф», направленные на пресечение нарушений, выражающихся в управлении грузопассажирскими транспортными средствами, не оборудованными тахографами или оборудованными с нарушениями установленных требований», – говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений виновных водителей привлекают к административной ответственности. Штрафы на водителей составляют до 5 тысяч рублей, а на должностных лиц – до 10 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей –до 25 тысяч рублей, на юрлиц – до 50 тысяч рублей.