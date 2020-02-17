РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 фев. В поселке Октябрьский Люберец 21 февраля пройдет III первенство по армлифтингу среди учащихся 9-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«21 февраля в 13:00 в школе №53 в поселке Октябрьский пройдет III первенство по армлифтингу среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций городского округа Люберцы, мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества», – говорится в сообщении.

Вот уже третий год в поселке Октябрьский учащиеся будут соревноваться по армлифтингу, где выяснят, кто из них обладает самым крепким хватом. По опыту прошлых лет известно, что ребятам очень интересно посоревноваться в этом виде силового спорта, поэтому будет очень интересно, кто же станет самым сильным армлифтером 2020 года в городском округе Люберцы.