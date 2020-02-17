РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Рейды по выявлению пьяных водителей стартовали на дорогах Люберец в понедельник, они продлятся до 23 февраля, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 17 по 23 февраля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим административным законодательством, за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.