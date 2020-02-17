РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Посетителям библиотеки №8 городского округа Мытищи 18 февраля прочитают лекцию о ближайшем сподвижнике императора Николая I – государственном деятеле Александре Бенкендорфе, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №8.

Бенкендорф был генералом от кавалерии, сенатором, членом государственного совета, шефом жандармов и начальником III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1826—1844).

«18 февраля в 14:00 в библиотеке №8 состоится лекция «Бенкендорф Александр Христофорович. О бедном жандарме замолвите слово…». Личность Александра Бенкендорфа, одного из ближайших сотрудников императора Николая I, россиянам известна со школьной скамьи. «Душитель свободы», «царский сатрап», «убийца Пушкина» – так писали о нем в учебниках. Но так ли все было на самом деле?», – говорится в сообщении.

Исторический экскурс проведет лектор, член Пушкинского клуба Алексей Копылов. Мероприятие пройдет по адресу: Мытищи, 2 Щелковский проезд, дом №7, библиотека №8.