РИАМО - 17 фев. В Москве 24-летнюю уроженку Киргизии признали виновной в продаже младенца и приговорили к 4,5 годам колонии, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

Женщина ранее разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для новорожденной дочери. Она потребовала передать ей 1 миллион рублей и после получения денег отдала ребенка покупательнице, написав расписку. После этого женщину задержали и возбудили дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ.

«В ходе предварительного следствия подозреваемая признала вину. Приговором суда Барнохон кызы Расулжан назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.