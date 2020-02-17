РИАМО - 17 фев. Общественная палата Московской области планирует создать в Подмосковье штаб по наблюдению за ходом голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщила на пресс-конференции в РИАМО в понедельник заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы областной палаты по формированию новых составов муниципальных общественных палат Татьяна Дмитриева.

«У нас очень тяжелая весна. Помимо 75-летия Победы, которому мы все будем сопричастны, у нас будет два глобальных процесса – это перевыборы (общественных палат региона – ред.) и чуть попозже мы будем формировать общественных наблюдателей на предстоящем общероссийском голосовании за поправки в Конституцию», - сказала Дмитриева.

Она отметила, что Московская область была лидером по численности общественных наблюдателей на президентских и губернаторских выборах.

«У нас тогда (на выборах президента РФ – ред.) корпус был практически из около 10 тысяч человек. <…> И на выборах губернатора у нас тоже была большая активность. И сейчас нам предстоит успех закрепить на предстоящем общероссийском голосовании», - добавила Дмитриева.

Ранее она сообщила, что 16 мая в 62 городских округах Подмосковья пройдет голосование за кандидатов в члены муниципальных общественных палат. Срок полномочий действующих составов общественных палат истекает в июле 2020 года.

Поправки в Конституцию РФ были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному Собранию в январе. Сначала инициативы рассмотрит Госдума, а потом их вынесут на общероссийское голосование. Путин ранее поддержал идею провести голосование в будний день и сделать его выходным.