РИАМО - 17 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья за два дня, с 15 по 16 февраля, задержали 63 водителя, которые были с признаками алкогольного или наркотического опьянения, еще 49 водителей отказались от медицинского освидетельствования, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«При этом было зарегистрировано одно ДТП с участием водителя, предположительно, находившемся в состоянии алкогольного опьянения - ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет», - говорится в сообщении.

В результате рейдов зафиксировали свыше 7,5 тысячи нарушений правил дорожного движения, а также нашли шесть автомобилей, находящихся в розыске.

Во время проведения операции «Нетрезвый водитель» экипажи ДПС, в первую очередь, по визуальным признакам оценивают состояние водителей. Если обнаруживаются у водителей признаки опьянения, которые в дальнейшем фиксируются, в отношении нарушителей составляются протоколы, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет грозит водителю за вождение в нетрезвом виде. Если водитель ранее привлекался к административной ответственности за отказ в прохождении медосвидетельствования, то его привлекут к уголовной ответственности и оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей, либо его ждут принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

В случае, если по вине пьяного водителя в аварии погиб или пострадал человек, то нарушителю грозит до 12 лет колонии.

В Московской области с начала этого года 11% из всех погибших в аварии водителей и пешеходов находились в нетрезвом состоянии. Водителям, по чьей вине произошло ДТП с погибшими, грозит лишение свободы сроком до 7 лет.