РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Легкоатлеты из городского округа Мытищи примут участие во Всероссийских соревнованиях «Чемпионы для России» в рамках первенства страны в городе Пенза, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

15-16 февраля в СК «Подмосковье» в городе Щелково состоялось первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Городской округ Мытищи представляла сборная команда спортсменов СШ «Авангард» - 27 человек.

«Лучшие результаты на первенстве показали воспитанники тренера Михаила Сычаева. Анастасия Гаврилина и Никита Шишимров с 29 февраля по 1 марта будут участвовать во Всероссийских соревнованиях «Чемпионы для России» в рамках первенства России в городе Пенза», - говорится в сообщении.

Анастасия Гаврилина 2005 года рождения стала победительницей на дистанции 3000 метров и заняла 2 место на дистанции 1500 метров, выполнив норматив первого спортивного разряда. Никита Шишимров 2007 года рождения на дистанции 2000 метров с препятствием занял 2 место.