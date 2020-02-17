РИАМО - 17 фев. В селе Трубино городского округа Щелково женщина ударила ножом мужчину из-за ссоры, пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено вечером 15 февраля. Мужчина 1966 года рождения и женщина 1975 года рождения поссорились во время застолья.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сказал собеседник агентства.

Женщина находится под подпиской о невыезде.