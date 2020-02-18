Зима почти подошла к концу, но настоящей зимней погоды жители Москвы и Подмосковья так и не увидели. Из-за аномального тепла почва не промерзла, а снежный покров оказался очень тонким — и все это сулит в столичном регионе раннюю весну. Правда, это не отменяет снежных дней в марте. Синоптики рассказали РИАМО, какими будут конец зимы и начало весны в Москве и области.

Неделя с ветерком

В начале недели с 17 по 23 февраля Москва оказалась на южной периферии невероятно мощного циклона, который находится над Кольским полуостровом. Из-за этого в столичный регион с высокой скоростью закачивается теплый воздух со Средиземного моря — причем почти без трансформации.

Поэтому погода в ближайшие дни будет довольно теплой: днем столбики термометров поднимутся до 3–5 градусов в Москве и до 5 градусов в Подмосковье. Однако будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, а днем возможны дожди.

«Во вторник и в среду поступление атлантического влажного и теплого воздуха в столичный регион усилится, — рассказывает в беседе с РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. — Погода будет облачная и с небольшими осадками, днем преимущественно в виде дождей. По-прежнему будет ветрено, но ветер будет не таким экстремальным, как в понедельник».

Температура ночью будет колебаться в районе минус одного — плюс четырех градусов, днем — плюс 1–6 градусов. По словам специалиста, в эти два дня местами возможны обновления рекордов максимальной температуры воздуха.

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Дожди размоют снег

В четверг и в пятницу, как отмечает Михаил Леус, циклон постепенно покинет столичный регион. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся. В эти дни по ночам температура будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем — от минус одного до плюс четырех градусов.

«Дожди, которые будут идти начиная со вторника, размоют тот снег, который сейчас лежит, особенно на фоне теплой погоды», — объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По мнению эксперта, к концу недели от снега фактически ничего не останется.

Между тем, как полагают синоптики, в условиях аномально теплой зимы справедливо полагать, что и начало весны будет ранним и теплым. Об этом говорит и минувшая суббота, 15 февраля — праздник Сретенья Господня. По народным приметам, в этот день зима встречается с весной, а после него морозы должны постепенно сойти на нет.

«Именно по 15 февраля в старину судили, какой будет весна. А поскольку минувшая суббота была спокойной, солнечной и сухой, это сулит раннюю и теплую весну», — рассказывает Михаил Леус.

По словам эксперта, это совпадает с профессиональными прогнозами: синоптики ожидают, что весна будет ранней и температура весной превысит норму на 1,5–2 градуса.

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«Коварный» март и ранний ледоход

В свою очередь портал Gismeteo прогнозирует, что температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней.

При этом по-настоящему ясными будут всего два дня — 7 и 10 марта, а на протяжении 14 дней будут идти осадки: снег, дождь и снег с дождем. Причем снег ожидается даже 11 марта, а 29 февраля жители столичного региона могут столкнуться с самым мощным за месяц снегопадом.

Самыми холодными будут ночи на 28 февраля и 9 марта, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до 10 градусов мороза. Самая низкая дневная температура — минус 3 градуса — ожидается 12 марта. Самые теплые ночи — до плюс 2 градусов — ожидаются на 18–19 февраля, а самая высокая дневная температура — плюс 6 градусов — 18 и 20 февраля. Однако ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечает, что эта картина – лишь один из вероятных сценариев погоды. Метеорологи напоминают об известном «коварстве» этого временного периода.

«Вообще, конец февраля — коварное время, как и март: мы ожидаем, что в эти периоды температура будет понижаться до минус 7–10 градусов. Но весна поздней не будет, поскольку почва не промерзшая, снега мало, а лед на реках тонкий», — заключает Роман Вильфанд.

Синоптик отмечает, что такие процессы, как ледоход, ледолом, оттаивание почвы будут проходить раньше обычного.

«Надо помнить, что март — не весенний месяц, поэтому ходить без верхней одежды в это время не получится. Все же весна в наших краях, даже ранняя, начинается только с апреля», — подытоживает научный руководитель Гидрометцентра.