РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Педагогам в Балашихе рассказали о современных правилах безопасного поведения в интернете, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Семинар для учителей «Безопасность детей в сети интернет» прошел в понедельник в рамках совместного проекта сторонников партии «Единая Россия» и лаборатории Касперского. В мероприятии, состоявшемся в МФЦ Балашихи, принял участие депутат Госдумы Максим Сураев, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, руководитель направления лаборатории Касперского по защите детей в интернете Андрей Сиденко, координатор центра поддержки гражданских инициатив Юрий Зубарев, педагоги округа.

«Презентацию регионального проекта «Безопасный интернет» мы провели для педагогов Балашихи впервые. Все больше наших детей каждый день тратит много времени в интернете. Предоставленного самому себе ребенка на просторах интернета могут поджидать негативная информация, мошенничество, интернет-преступления», – сказал Сураев.

Он добавил, что в ходе презентации педагогам рассказали о современных подходах к формированию культуры информационной безопасности, о применении интернет-технологий в работе, об использовании мобильных приложений и интернет-ресурсов.

Информацией и пошаговыми инструкциями преподаватели поделятся с родителями уже на собраниях.

«Безусловно, очень важно образовать педагогов и родителей, чтобы они научили детей тому, что можно выкладывать в интернете, а что нельзя, чтобы избежать тяжелых последствий», – пояснил Зубарев.

Подобные встречи будут вновь проводиться в округе, в том числе школьные олимпиады, брейн-ринги, посвященные безопасности ребенка в сети.