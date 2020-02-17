РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Педагогам в Балашихе рассказали о современных правилах безопасного поведения в интернете, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
Семинар для учителей «Безопасность детей в сети интернет» прошел в понедельник в рамках совместного проекта сторонников партии «Единая Россия» и лаборатории Касперского. В мероприятии, состоявшемся в МФЦ Балашихи, принял участие депутат Госдумы Максим Сураев, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, руководитель направления лаборатории Касперского по защите детей в интернете Андрей Сиденко, координатор центра поддержки гражданских инициатив Юрий Зубарев, педагоги округа.
Он добавил, что в ходе презентации педагогам рассказали о современных подходах к формированию культуры информационной безопасности, о применении интернет-технологий в работе, об использовании мобильных приложений и интернет-ресурсов.
Информацией и пошаговыми инструкциями преподаватели поделятся с родителями уже на собраниях.
«Безусловно, очень важно образовать педагогов и родителей, чтобы они научили детей тому, что можно выкладывать в интернете, а что нельзя, чтобы избежать тяжелых последствий», – пояснил Зубарев.
Подобные встречи будут вновь проводиться в округе, в том числе школьные олимпиады, брейн-ринги, посвященные безопасности ребенка в сети.
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