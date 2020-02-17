РИАМО - 17 фев. Во всех округах Москвы подготовили 29 площадок, на которых будут проходить масленичные гулянья, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Масштабный гастрономический фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта в четвертый раз. Традиционные локации «Московских сезонов» в центре и округах Москвы будут работать для гостей все 10 дней фестиваля. А на заключительные три дня, с 28 февраля по 1 марта, к ним присоединятся и московские парки», – говорится в сообщении.

Городские площадки будут работать с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным. Жителей и гостей столицы ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы по приготовлению различных блюд, фуд-шоу, знакомство со старинными ремеслами и гастрономическими традициями.

«Москвичи и туристы смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам. В культурной программе – выступления творческих коллективов и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские», – сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В прошлом году «Московскую Масленицу» посетили почти 5 миллионов человек. Фестиваль входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» и впервые на общегородском уровне был организован в 2017 году.