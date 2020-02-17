РИАМО - 17 фев. Стать кандидатами в члены муниципальных палат Подмосковья могут представители общественного объединения, в том числе НКО, а также самовыдвиженцы, являющиеся жителями региона, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы областной палаты по формированию новых составов муниципальных общественных палат Татьяна Дмитриева.

«Соискатель на должность в члены муниципальных общественных палат может быть представителем общественного объединения какого-либо НКО. Также человек может быть самовыдвиженцем, то есть за ним не может быть каких-то широких масс, тысяч людей, но при этом он совершено объективный в реале своего муниципального образования человек, который делает какие-то очень правильные вещи», - сказала Дмитриева.

Она уточнила, что человек, имеющий двойное гражданство или вид на жительство на территории другой страны, а также состоящий в какой-либо политической партий или муниципальный служащий не может быть избран в общественные палаты региона. Кроме того, кандидат должен быть жителем Подмосковья старше 18 лет.

По ее словам, в городских округах будут работать пункты приема документов для избрания в члены общественных палат Подмосковья, подать заявки можно будет до 16 апреля.

Ранее она сообщила, что в 64 городских округах Подмосковья 16 мая пройдет голосование за кандидатов в члены муниципальных общественных палат.

Срок полномочий действующих составов общественных палат в муниципальных образованиях Московской области истекает в июле 2020 года.