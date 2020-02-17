РИАМО (МЫТИЩИ) – 17 фев. Отборочный фестиваль лиги КВН городского округа Мытищи пройдет 27 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«27 февраля в 18:30 пройдет отборочный фестиваль пятого юбилейного сезона Городской мытищинской лиги КВН. В фестивале примет участие множество новых команд из Мытищ, Москвы, Подмосковья, Твери, Рязани, Владимирской области и не только. Приглашаются все любители повеселиться и посмеяться над смешными шутками. Прекрасный повод скоротать вечер в ожидании весны», – говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в Дворце молодежи по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом №12. Вход свободный.