РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. На территории городского округа Мытищи до 23 февраля сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В целях стабилизации уровня аварийности, а также профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» с 17 по 23 февраля 2020 года проходят сразу два оперативно-профилактических мероприятия: «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, и «Пешеход, пешеходный переход» <...>», - говорится в сообщении.

Данное мероприятие направлено на профилактику и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств при проезде пешеходных переходов и нарушений ПДД пешеходами, переходящими проезжаю часть в неустановленном месте.

В материале добавляется, что в ходе рейдов будут раздаваться листовки с информацией для водителей и пешеходов о состоянии аварийности на территории Московской области в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий.