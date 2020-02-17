РИАМО – 17 фев. В одном из отделений столичных банков на улице Привольной сработал датчик радиационного контроля из-за женщины, принимающей лекарство для лечения щитовидной железы, сообщает «Интерфакс».

«Наши подразделения и передвижная лаборатория выезжали. Датчик в банке сработал на женщину, которая принимает лекарства для лечения щитовидной железы», — сообщил изданию сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Отделение банка временно приостановило свою работу. Сначала была информация, что устройство сработало из-за зараженных радиацией купюр, однако данная информация не подтвердилось.