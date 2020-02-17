РИАМО - 17 фев. В столичных книжных магазинах «Читай-город» на текущей неделе пройдут встречи с авторами популярных книг о правильном питании, крафтовом пивоварении и фуд-фотографии, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«На презентации книги «Российский крафт. Великая крафтовая революция» историк субкультур Роман Егоров поведает о крафтовой культуре от ее зарождения до сегодняшнего расцвета», – говорится в сообщении.

Гостям расскажут об истории российского протокрафта, разнообразии современных крафтовых сортов пива, перспективах и сложностях развития темы. Мероприятие состоится 18 февраля в 19:00 в ТЦ «Садовая Галерея».

Шеф-повар, автор книги «ЗОЖигательная кулинария», автор мастер-классов по anti-age кухне Сергей Леонов расскажет, что такое антивозрастное питание, насколько полезны смузи и что нужно есть на ужин. Встреча состоится 19 февраля в 19:00 в ТРЦ «Европейский».

Инста-блогер и фотограф Анастасия Зурабова 20 февраля в 19:00 в ТРЦ «Европейский» представит свою новую книгу «Фуд-фотография. От теории к практике» и «Блокнот фуд-фотографа» поделится с читателями секретами правильной фотографии готовой еды и сырых продуктов.