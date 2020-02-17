РИАМО (МЫТИЩИ) – 17 фев. В библиотеке №2 подмосковных Мытищ 20 февраля откроют обновленную экспозицию зала боевой славы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«20 февраля в 13:00 состоится торжественное открытие обновленной экспозиции зала боевой славы городского округа Мытищи в библиотеке №2. Значительная часть выставочного пространства отведена под демонстрацию артефактов, обнаруженных на полях сражений в ходе экспедиций и раскопок, проведенных мытищинскими поисковыми отрядами «Ополчение», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что соединение усилий поискового движения, мытищинских краеведов и библиотечно-информационного центра управления культуры городского округа Мытищи позволит по-новому взглянуть как на хорошо известные события войны, так и на малоизвестные эпизоды того или иного сражения, в которых принимали участие мытищинцы.

Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес библиотеки №2: Олимпийский проспект, дом №15, корпус 7. Телефон для справок: 8(495)583-79-93.