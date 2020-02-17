РИАМО (МЫТИЩИ) – 17 фев. Смотр-конкурс строя и песни среди школьных отрядов юнармейцев пройдет в городском округе Мытищи 18 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«18 февраля в школе №3 пройдет межшкольный этап смотра-конкурса строя и песни «Красив в строю – силен в бою!», посвященный Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие отряды юнармейцев и обучающихся школ городского округа Мытищи – всего 28 команд», – говорится в сообщении.

Смотр-конкурс пройдет в два этапа. С 13:00 до 15:00 свои выступления покажут 13 команд младшей возрастной группы (5-7 классы), с 15:00 до 17:00 выступят 15 команд старшей возрастной группы (8-11 классы). Ребята продемонстрируют выполнение строевых упражнений, одновременно с движениями им необходимо будет петь песню.

«В каждой возрастной группе будут определены команды-победители, которые займут первые, вторые и третьи места соответственно. Также будут выбраны лучшие командиры. Победители получат возможность принять участие в муниципальном этапе смотр-конкурса», – добавляется в материале.

Время проведения смотра-конкурса: 18 февраля в 13:00 – отряды младшей возрастной группы, 15:00 – отряды старшей возрастной группы. Адрес проведения мероприятия – школа №3: город Мытищи, улица Академика Каргина, дом №36, корпус 2.