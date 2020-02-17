РИАМО - 17 фев. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который устроил скандал в состоянии алкогольного опьянения в больнице на Фортунатовской улице столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по городу Москве.

Когда росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, они получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом медицинском учреждении.

«К прибывшим патрульным обратился охранник и пояснил, что некоторое время назад один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в приемном отделении, а когда он попытался успокоить агрессивного мужчину, тот нанес ему удар в область лица», - говорится в сообщении.

Нарушителем порядка оказался ранее судимый 29-летний уроженец Тувы, который два года числился в розыске по подозрению в совершении кражи.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.