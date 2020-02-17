РИАМО - 17 фев. Столичные спасатели освободили детей, которые оказались заблокированы в квартире, дверь со сломанным замком открыли с помощью слесарного инструмента, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пожарно-спасательный отряд №204 16 февраля получил вызов о том, что в многоэтажном доме в районе Строгино дети оказались заблокированы в квартире на 10-м этаже.

«Родители закрыли входную дверь и сломался замок. Девочка тринадцати лет и десятимесячный мальчик оказались запертыми внутри квартиры. Проникнуть в квартиру без посторонней помощи не представлялось возможным. Родители вызвали на помощь московских спасателей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели при помощи слесарного аварийно-спасательного инструмента в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь и помогли родителям войти в квартиру.

В результате инцидента никто не пострадал. Дети и родители поблагодарили спасателей за помощь.

Московские пожарные ежедневно оказывают помощь людям и выезжают на пожары и загорания, ликвидацию последствий ДТП. Большая часть выездов – это социальные выезды (вскрытие дверей, помощь службам города и спасение застрявших людей и животных). С начала месяца работники пожарно-спасательного центра Москвы выезжали 618 раз на социальные выезды.