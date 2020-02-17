РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 фев. Интерактивный кукольный спектакль по мотивам сказок Пушкина пройдет в театре поселка Томилино Люберец 28 и 29 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В феврале юные люберчане вновь увидят интерактивный спектакль «По мотивам сказок А.С. Пушкина», он пройдет в театре кукол «Радуга» поселка Томилино. Спектакли состоятся 28 февраля в 17:00 и 29 февраля в 11:00 по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34», – говорится в сообщении.

Театральное интерактивное представление принесло его автору – главному режиссеру театра кукол «Радуга» Ирине Лисовской – победу в ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье».

Лисовская успешно выступила в номинации «Молодой и талантливый автор Московской области». Она написала сценарий к спектаклю «По мотивам сказок А.С. Пушкина». В нем – история старика, его жадной старухи и золотой рыбки, которая расскажет детям, что жадной быть плохо, а смекалка русского крестьянина Балды поможет ему не только в работе, но и в борьбе с морскими чертями.

Вход на представление по билету в театр. С ценами можно ознакомиться на сайте.

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