РИАМО - 17 фев. Шестой корпус жилого комплекса «Позитив» на 494 квартиры ввели в эксплуатацию на Киевском шоссе в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Новый дом возвели в Московском, на Киевском шоссе, 23 километр, дом 14, корпус 5. Инвестором проекта выступила компания Capital Group, а застройщиком – ООО «Главрегионстрой Румянцево».

«После приемки корпуса управляющей компанией будет организована выдача ключей дольщикам. Почти 500 семей получат ключи от квартир в соответствии со сроками, указанными в договорах долевого участия», – говорится в сообщении.

Корпус, введенный в эксплуатацию в ЖК «Позитив», уже шестой по счету. Сейчас началось строительство еще одного, последнего корпуса, предусмотренного этим проектом. Скоро начнутся продажи квартир.

Площадь корпуса составила более 32,7 тысячи квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на нижних этажах зданий запланированы объекты социальной инфраструктуры и продуктовые магазины, что позволит не только повысить комфорт проживания, но и создать рабочие места.

В рамках благоустройства прилегающих к дому территорий проведут озеленение придомового участка, построят современные детские и спортивные площадки.