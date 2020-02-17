РИАМО - 17 фев. В новой Москве днем в понедельник зафиксировали сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, на остальной территории столицы – в 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей города об усилении ветра до 14-19 метров в секунду.

«В Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 5,8-6,6 градуса; Северном — 5,3-6,1 градуса, Северо-Восточном — 5,1-6,1 градуса, Восточном — 5,7-6 градусов, Юго-Восточном — 5,2-6,1 градуса, Южном — 5,1-6,3 градуса, Юго-Западном — 4,7-5,8 градуса, Западном — 4,6-5,7 градуса, Северо-Западном — 5,2-5,9 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде — без осадков, порывы ветра — 11 метров в секунду, температура — 4,9-5,2 градуса. На территории новой Москвы без осадков, температура воздуха — 4,7-5,3 градуса, местами порывы ветра до 17 метров в секунду.

Вечером в понедельник осадков в Московском регионе не ожидается. В столице будет 2-4 градуса, в Подмосковье – 0 – плюс 5. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы в 12-17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 70%.