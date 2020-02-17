РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Новый офис МособлЕИРЦ начал свою работу на территории поселка Томилино в подмосковных Люберцах, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«На прошлой неделе был открыт дополнительный офис в поселке Томилино. В первый же день было принято порядка 80 человек», – сказала Мотыль.

Он добавила, что офис находится по адресу: поселок Томилино, улица Гоголя, дом №19.