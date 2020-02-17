РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали девять медалей на первенстве Московской области по боксу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В минувшие выходные в Ногинске прошло зональное первенство Московской области по боксу среди юношей 2006-2007 годов рождения памяти Валерия Чунихина.

«Воспитанники люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль», - говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 боксеров из Ногинска, Электростали, Люберец, Раменского, Шатуры, Луховиц и других городов Московской области.