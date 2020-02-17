РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Юные жители подмосковных Люберец до 1 марта могут бесплатно покататься на тюбингах с горки в Центральном парке, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, мы рады сообщить, что в финальную неделю зимы горка для катания на тюбингах на территории Центрального парка культуры и отдыха будет открыта совершенно бесплатно. Спешите покататься - к 1 марта горка будет демонтирована в связи с окончанием проекта «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении

В Московской области реализуется туристический проект правительства региона «Зима в Подмосковье», который призван познакомить с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в регионе. Проект подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Сезон «Зимы в Подмосковье» стартовал 7 декабря 2019 года с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.