РИАМО - 17 фев. В Москве задержали 25-летнего мужчину, его подозревают в развратных действиях по отношению к школьнице, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

«По данным следствия, утром 15 февраля обвиняемый, находясь в общественном транспорте на северо-востоке Москвы, без применения насилия совершил в отношении 14-летней школьницы развратные действия», — говорится в сообщении.

Задержанному уже предъявили обвинения по статье «Развратные действия». Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу.