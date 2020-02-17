РИАМО - 17 фев. Продюсер и автор сценария сериала «Домашний арест» Семен Слепаков пошутил по поводу того, что коррупция в России – это неактуальный вопрос сегодня, а жанр его сериала — фэнтези, сообщает Газета.ru.

Слепакову задали вопрос, насколько сериал актуален в современной действительности и наказывают ли за коррупцию сегодня.

«Коррупция в нашей стране давно и безвозвратно побеждена, а «Домашний арест» — это просто исторический экскурс в прошлое», - сказал Слепаков.

Он с сарказмом добавил, что сейчас вопрос коррупции совсем не актуален, сериал сняли только для того, чтобы зритель мог сравнить две разные реальности — сейчас и в прошлом, однако эта проблема и тогда была решена, а его работа – это жанр фэнтези.

Телеканал ТНТ запустит сериал «Домашний арест», посмотреть который раньше можно было только подписчикам видеоплатформы Premier. 17 февраля выйдет в эфир первая серия из 12 эпизодов с Павлом Деревянко и Александром Робаком.

«Домашний арест» - это российская комедия. Впервые на платформе Premier сериал появился 16 августа 2018 года.

Главным героем является действующий мэра города Синеозерска Аркадий Аникеев, его ловят на взятке в особо крупном размере. Суд решает заключить его под домашний арест по месту прописки в коммунальной квартире. Там он встречает своего бывшего друга Ивана Самсонова. Они вместе пытаются сделать из него мэра, чтобы тот снял все обвинения с Аникеева.