РИАМО - 17 фев. Три подмосковных города стали участниками программы, нацеленной на помощь с построением карьеры трудным подросткам и ребятам со средним специальным образованием, говорится в сообщении Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа».

Программа фонда «Моя карьера» реализуется уже третий год в пяти регионах России. За это время бесплатный курс по навыкам трудоустройства и личностного роста прошли более 11,5 тысяч студентов средних профессиональных учреждений, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детдомов и реабилитационных центров.

«Новая волна обучения на онлайн-платформе «Моя карьера» стартовала 15 февраля. Принять участие в программе смогут студенты колледжей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Московской области (Коломна, Воскресенск и Егорьевск), Волгоградской области и Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Обучение продлится 2,5 месяца. За это время 45 педагогов помогут ребятам освоить основы эффективной коммуникации с работодателями, приобрести навыки самопрезентации, научиться писать резюме и построить личную профессиональную траекторию. Кроме того, курс даст молодежи знания о том, как начать свое дело и стать предпринимателем.

Слушатели не только пройдут обучение в онлайн-формате, но и будут посещать мастер-классы и интерактивные уроки, небольшие стажировки и ознакомительные экскурсии на предприятиях.

Как отметила заместитель директора фонда «Фокус-медиа», руководитель проекта «Моя карьера» Оксана Баркалова, в прошлом потоке программы, который проходил с 15 октября по 15 декабря 2019 года, приняли участие 1246 человек, из них 427 ребят получили сертификат об окончании обучения, в том числе 77 – с отличием.

По словам Баркаловой, в новом потоке уже набрали 37 групп, всего ожидается не менее 45 групп. В среднем в каждой группе учатся не менее 25 человек.