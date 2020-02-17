РИАМО – 17 фев. Генерал-майор Сергей Плахих подал в отставку с должности заместителя начальника ГУ МВД России по Москве — начальника столичной полиции, сообщает РБК.

По данным источника издания, причина отставки – выход на пенсию.

«Одним из кандидатов на место начальника полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев», — говорится в сообщении.

При этом на место Зиновьева, по данным издания, могут назначить руководителя УМВД России по Одинцовскому городскому округу Алексея Школкина.

Уволен замглавы Минкомсвязи Войтенко>>