РИАМО - 17 фев. В 62 городских округах Подмосковья 16 мая пройдет голосование за кандидатов в члены муниципальных общественных палат, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы областной палаты по формированию новых составов муниципальных общественных палат Татьяна Дмитриева.

«До 28 февраля после нашего методического установочного совещания главы муниципальных образований Московской области должны выпустить постановления. <…> Далее, с 15 февраля по 31 мая, идут консультации с кандидатами в члены. С 16 марта по 15 апреля — выдвижение кандидатов в члены муниципальных общественных палат. 16 апреля – это размещение списков кандидатов в члены муниципальных общественных палат на сайте Общественной палаты Московской области», - сказала Дмитриева.

По ее словам, с 20 апреля по 20 мая пройдет обсуждение выдвинутых кандидатов в члены муниципальных общественных палат Подмосковья. Единый день голосования за кандидатов в члены муниципальных общественных палат в Московской области планируют провести 16 мая.

«С 1 по 30 июня — отбор и утверждение членов муниципальных общественных палат губернатором Московской области, советом депутатов и Общественной палатой Московской области. И с 1 по 20 июля — проведение первых пленарных заседаний новых составов, что будет окончательной точкой сложений полномочий предшествующих общественных палат», - добавила Дмитриева.

Она отметила, что треть членов муниципальных общественных палат будет утверждена губернатором региона, треть - Общественной палатой Московской области, треть - советом депутатов муниципального образования.

В свою очередь министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная уточнила, что срок полномочий действующих составов общественных палат в муниципальных образованиях Московской области истекает в июле 2020 года.

«Наша общая задача — подобрать в новые составы активных, добросовестных, ответственных и понимающих людей, которые точно в ближайшие года три будут работать на благо нашего Подмосковья», - добавила Красная.