РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. О помощи партнера при родах расскажут в Королеве на лекции «Школы мам» 19 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция состоится в конференц-зале Королевского родильного дома в 16:00.

«Приглашаем 19 февраля на лекцию «Школы мам» по теме «Партнер в родах». Лекцию проведет доула, помощник в родах Анжелика Бинкина», - сказал представитель.

На лекции расскажут о роли будущего папы в родах, о том, как помогать женщине, как влияет присутствие помощника на исход родов, о вариантах участия партнера.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).