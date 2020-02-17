РИАМО - 17 фев. Спортивный праздник «Ашитковская лыжня – 2020» собрал в подмосковном селе Ашитково в городском округе Воскресенск сотни участников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Спортивный праздник «Ашитковская лыжня-2020» восьмой раз собрал на лыжно-кроссовой трассе «Здоровье» в городском округе Воскресенск сотни сторонников здорового образа жизни и любителей спорта», – говорится в сообщении.

Очень теплая зима не стала помехой для участников.

Мероприятие проводится в селе Ашитково на протяжении многих лет. Лыжня уже не просто добрая традиция – это мероприятие выходного дня, собирающее целые семьи и предполагающее разнообразные занятия для всех возрастов.

Участников и гостей «Ашитковской лыжни – 2020» ждали игровые и развлекательные программы, фотолокации. Кульминацией мероприятия стали лыжные старты на дистанции 500, 1000, 3500 и 7000 метров.

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