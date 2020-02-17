РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Сотрудники ГИБДД до 23 февраля будут проверять водителей Балашихи и Реутова на трезвость, рейды начались в понедельник, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с 17 по 23 февраля сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится массовая проверка водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция убедительно просит жителей, которым известны сведения о намерении или управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения, незамедлительно сообщить в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02.