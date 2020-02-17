РИАМО - 17 фев. Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе планируют завершить в течение года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Реконструкция Волоколамской развязки идет полным ходом, и мы рассчитываем, что в течение ближайшего года сможем ликвидировать еще одно узкое место на МКАД и завершить многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции развязки.

Развязка Волоколамского шоссе с МКАД - один из наиболее загруженных транспортных узлов Москвы, в котором пересекаются интенсивные потоки машин, следующих по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Осложняет дорожную ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос.

Реконструкцию развязки начали в ноябре 2018 года. Проект предусматривает сооружение новой многоуровневой развязки с большей пропускной способностью, которая будет достигнута благодаря увеличению количества полос и строительству боковых про­ез­дов. Кроме того, запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории. Окончание реконструкции Волоколамского шоссе наметили на 2021 год.

После завершения всех работ улучшится транспортная доступность столичных районов Митино, Стро­гино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного Красногорска, в которых проживают порядка 1 миллиона человек. Быстрее и комфортнее станет путь до Зеленограда по Пятницкому шоссе, уменьшатся пробки.

С 2011 года в столице провели реконструкцию и строительство 16 развязок на МКАД, продолжается работа по реконструкции еще пяти развязок.

Четыре развязки с МКАД планируют начать строить в 2020 – 2021 годах в Москве>>