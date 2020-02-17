РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 фев. Вопросы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса обсудят на форуме предпринимателей, который состоится 27 февраля в Ледовом дворце «Арена-Балашиха», сообщила организатор мероприятия, директор АНО развития социальной активности «Город друзей» Мария Ефремова.

В форуме примут участие член правления «Опоры России», член экспертной группы по социальному предпринимательству Минэкономразвития России, генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев, менеджер высшего звена по HR, психолог, коуч Елена Перфилова и предприниматель, член Общественной палаты Московской области Сергей Скоробогатов.

«27 февраля с 14:00 до 18:00 Балашиху ждет особенное событие, на которое приглашаются представители стартапов, малого и среднего бизнеса, которые хотели бы послушать экспертов и коллег, найти единомышленников, поделиться мнением и опытом развития бизнеса в нашем городе. Участие бесплатное», – сказала Ефремова.

Она добавила, что форум посвящен теме устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса (СОБ), которые являются трендом по формированию прочных отношений с сотрудниками, партнерами, клиентами и другими сторонами.

Мероприятие будет проводиться с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте ФорумБалашиха.рф. Телефон для справок: 8(916)751-03-61.