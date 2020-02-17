РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 фев. На прошедшей неделе 33 единицы спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществлял 91 сотрудник подрядных организаций, были задействованы 33 единицы спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов, механизированная и ручная очистка площадей», – сказал Подлозный.

За данный период убрано 40 кубических метров мусора.