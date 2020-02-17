РИАМО - 17 фев. Текущая зима в столице должна стать самой теплой зимой за всю историю метеонаблюдения, а средняя температура в марте, по прогнозам, также будет превышать норму, сообщается на сайте «Метеовести».

«Март-2020 ожидается теплее нормы. При этом не стоит надеяться на очень ранее и резкое потепление, так как первая декада марта будет очень похожа на погоду текущей недели», — говорится в сообщении.

В то же время по климатическим характеристикам март в Москве является зимним месяцем, поэтому температура в первый месяц весны может опуститься до минус 10-5 градусов.

В то же время, судя по истории метеонаблюдения, вероятность, что март будет холодным, составляет 50%, теплым – 25%. Чаще в Москве после аномально теплых зим март был холодным.