РИАМО - 17 фев. Министерство внутренних дел России обнародовало видео нападения 26-летнего жителя Липецка на людей в столичном храме святителя Николая Чудотворца, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На видео видно, как мужчина уверенной походкой направляется ко входу в храм на Бакунинской улице, заходит внутрь и так же уверенно следует в сторону алтаря. Далее в кадре видно, как встревоженные прихожане собираются около алтаря.

«Как сообщалось ранее, злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место происшествия в течение трех минут. У подозреваемого в нападении изъяли нож, перчатки и сверток с марихуаной. Злоумышленник ранее не был судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои». Уголовное дело передано в следственное управление УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве.

«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Волк.

Момент нападения на храм Николая Чудотворца в Москве. ВИДЕО>>