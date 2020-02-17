РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 17 фев. ЗАГС в подмосковном Дзержинском не будет работать 23 и 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Прием населения Дзержинским отделом ЗАГС в нерабочие праздничные и выходные дни в феврале будет осуществляться по следующему графику: 22 февраля рабочий день, 23 февраля – нерабочий праздничный день, 24 февраля – выходной день», – говорится в сообщении.

Двадцать второго февраля с 9:00 до 16:30 пройдет прием по всем видам государственной регистрации, перерыв с 13:00 до 13:30. С 25 февраля прием возобновится по всем видам государственной регистрации.

Дзержинский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области находится по адресу: улица Томилинская, дом №14А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)551-41-63.