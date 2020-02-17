РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. За минувшую неделю с незаконных свалок в Люберцах вывезли более 24 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке было задействовано 97 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 24 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, за отчетный период управляющими и подрядными организациями ежедневно проводились работы по уборке городских и дворовых территорий.