С 17 февраля 2020 года еще на 80 улицах в Москве ввели платную парковку. Большинство новых улиц с платной парковкой расположены в территориальных зонах от Садового кольца до Третьего транспортного кольца (в районах Беговой и Таганский), и от ТТК до Московской кольцевой автодороги (районы Северное и Южное Тушино, Беговой, Люблино, Басманный, Нагатино-Садовники, Марьина Роща, Новогиреево, Соколиная гора, Даниловский). Также платная парковка появилась за МКАД – в районах Митино и Внуково. Стоимость парковки составляет от 60 до 40 рублей за час в парковочной зоне от Садового кольца до ТТК, в остальных – действует пониженный тариф 40 рублей. На каких улицах теперь нужно платить за парковку, смотрите в инфографике РИАМО.