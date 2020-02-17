РИАМО - 17 фев. Температура в столице днем в понедельник достигла почти рекордной отметки, до максимума, установленного в 1957 году, не хватило 0,4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На метеорологической станции ВДНХ зафиксирована температура воздуха плюс 5,3 градуса», — говорится в сообщении.

До рекорда 1957 года не хватило 0,4 градуса.

В Московском регионе в начале недели температура будет подниматься до плюс 7 градусов. Суточные рекорды могут обновиться 18 и 19 февраля. С 20 февраля в регионе будет немного прохладнее, но температура все равно будет сильно превышать норму.