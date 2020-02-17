РИАМО - 17 фев. В Наро-Фоминском городском округе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, - мужчина убил свою бывшую жену на глазах сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 16 февраля 2020 года 52-летний мужчина, находясь в комнате общежития в поселке Селятино, произвел из охотничьего обреза несколько выстрелов в голову и грудь бывшей супруги на глазах у своего 11-летнего сына», - говорится в сообщении.

После того, как мужчина убил бывшую супругу, он сам свел счеты с жизнью. Эта семья была многодетной. Остальные дети в момент преступления находились у родственников.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили соседей и родственников. С мальчиком работают психологи, оказывается вся необходимая помощь. Детей возьмет под опеку их бабушка.

В результате расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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