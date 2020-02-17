РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В общественном транспорте Подольска разместят информационные стикеры о картоприемниках, в которых пассажирам расскажут о праве бесплатного проезда при неработающем терминале, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во всех транспортных средствах, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подольска, планируется разместить информационные стикеры, сообщающие о праве бесплатного проезда при неработающем картоприемнике. Данное положение регламентировано постановлением правительства Московской области», – говорится в сообщении.

Владельцы банковских и транспортных карт имеют право проехать в автобусе и троллейбусе бесплатно в случае, если установленный там платежный терминал не считывает данные. Водители и кондукторы не вправе отказать пассажиру в праве проезда. В случае сбоев в работе платежного терминала транспортное средство считается технически неисправным и подлежит замене.