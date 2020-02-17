РИАМО - 17 фев. В Москве на Нижегородской улице построят 14-этажный стартовый дом по программе реновации, который будет иметь три подъезда, каждый из которых будет оформлен в своем индивидуальном цвете, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Авторы проекта выбрали лаконичное, достаточно умное решение. Три разных цвета придадут дому адресность и узнаваемость в жилой застройке. В целом проект ориентирован в первую очередь на комфорт и качество исполнения», — сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый дом появится на Нижегородской улице, дом 76. Общая площадь здания составит около 24 тысяч квадратных метров. Первый этаж будет полностью отдан для общественной функции. В нем смогут разместиться различные организации. Все остальные этажи предназначены для квартир и общедомовой территории.

Панели, облицованные пиленым фасадным кирпичом разных цветов, украсят фасады дома. Территорию будущего дома П-образной формы озеленят и благоустроят. Там расположатся игровая площадка для детей, спортивная площадка и места для тихого отдыха взрослых.