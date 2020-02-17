РИАМО - 17 фев. Движение транспорта перекрыли в районе Дубнинской улицы, где пожарные продолжают тушить возгорание в двухэтажном складском помещении, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

По данным столичного главка МЧС России, в складских помещениях на улице Дубнинская, 79, произошло возгорание. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение ликвидировали, идут проливка тлеющего утеплителя и разбор помещений.

«На месте находятся оперативные службы. Перекрыты Дубнинский проезд в направлении Дмитровского шоссе и съезды на Вербилковский проезд и с улицы Дубнинская, и с Дмитровского шоссе», – говорится в сообщении.